Есть видение финансирования Сил обороны на 2027 год — Корецкий
- Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что правительство уже сформировало видение финансирования Сил обороны на 2027 год.
- На совещании с представителями СНБО, Минфина, Минобороны, СВР и МВД обсудили актуализированные потребности Сил обороны до конца 2026 года.
- По словам Корецкого, все внутренние налоговые поступления и дальше направляются на сектор безопасности и обороны, а дополнительный ресурс будут искать с привлечением международных партнеров.
Уже сейчас сформировано видение финансирования Сил обороны на следующий год, сказал премьер-министр Сергей Корецкий.
Корецкий о финансировании Сил обороны на 2027 год
Как сообщил Сергей Корецкий в Telegram, сегодня прошло отдельное совещание с секретарем СНБО, министром финансов, исполняющим обязанности министра обороны, главой Службы внешней разведки и министром внутренних дел.
В ходе нее присутствующие обсудили реальную актуализированную потребность в финансировании Сил обороны до конца этого года. По его словам, правительство и непосредственно Министерство финансов работают над тем, чтобы полностью обеспечить все необходимые расходы.
— Все внутренние налоговые поступления по-прежнему устремляются на нужды сектора безопасности и обороны. Правительство будет работать над поиском дополнительного ресурса, в частности, с привлечением помощи наших международных партнеров, — сообщил он в Telegram.
Также Корецкий отметил, что уже сейчас сформировано видение финансирования Сил обороны на следующий год.
– Работаем над комплексным формированием Бюджета 2027, – отметил Корецкий.
К слову, 6 июля сообщалось, что Кабмин распределил 8,3 млрд грн из резерва бюджета-2026 для сектора безопасности и обороны.
Финансирование получат СБУ, ГУР Минобороны, Служба внешней разведки, Управление государственной охраны и Госспецсвязи.