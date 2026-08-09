Уже сейчас сформировано видение финансирования Сил обороны на следующий год, сказал премьер-министр Сергей Корецкий.

Корецкий о финансировании Сил обороны на 2027 год

Как сообщил Сергей Корецкий в Telegram, сегодня прошло отдельное совещание с секретарем СНБО, министром финансов, исполняющим обязанности министра обороны, главой Службы внешней разведки и министром внутренних дел.

В ходе нее присутствующие обсудили реальную актуализированную потребность в финансировании Сил обороны до конца этого года. По его словам, правительство и непосредственно Министерство финансов работают над тем, чтобы полностью обеспечить все необходимые расходы.

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— Все внутренние налоговые поступления по-прежнему устремляются на нужды сектора безопасности и обороны. Правительство будет работать над поиском дополнительного ресурса, в частности, с привлечением помощи наших международных партнеров, — сообщил он в Telegram.

Также Корецкий отметил, что уже сейчас сформировано видение финансирования Сил обороны на следующий год.

– Работаем над комплексным формированием Бюджета 2027, – отметил Корецкий.

К слову, 6 июля сообщалось, что Кабмин распределил 8,3 млрд грн из резерва бюджета-2026 для сектора безопасности и обороны.

Финансирование получат СБУ, ГУР Минобороны, Служба внешней разведки, Управление государственной охраны и Госспецсвязи.

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