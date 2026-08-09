ДТП на трассе Одесса — Николаев: грузовой фургон столкнулся с микроавтобусами, есть погибшие
Три человека погибли и семеро получили ранения в результате ДТП на трассе Одесса — Николаев сегодня, 9 августа.
Смертельное ДТП 9 августа: что известно
Смертельное ДТП 9 августа произошло ночью на трассе Одесса — Николаев.
Как отметил начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Слюта, тогда 56-летний водитель грузового фургона, двигаясь в направлении Николаева, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.
Там фургон столкнулся с двумя двигавшимися навстречу микроавтобусами.
В результате ДТП на трассе Одесса — Николаев погибли водитель фургона и два пассажира одного из микроавтобусов — 34-летний мужчина и 73-летняя женщина.
Еще семь пассажиров пострадали. Сейчас они находятся в медицинском учреждении, где им оказывают необходимую помощь.
Полицейские тем временем устанавливают все обстоятельства ДТП на трассе Одесса — Николаев и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.