Три человека погибли и семеро получили ранения в результате ДТП на трассе Одесса — Николаев сегодня, 9 августа.

Смертельное ДТП 9 августа: что известно

Смертельное ДТП 9 августа произошло ночью на трассе Одесса — Николаев.

Как отметил начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Слюта, тогда 56-летний водитель грузового фургона, двигаясь в направлении Николаева, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

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Там фургон столкнулся с двумя двигавшимися навстречу микроавтобусами.

В результате ДТП на трассе Одесса — Николаев погибли водитель фургона и два пассажира одного из микроавтобусов — 34-летний мужчина и 73-летняя женщина.

Еще семь пассажиров пострадали. Сейчас они находятся в медицинском учреждении, где им оказывают необходимую помощь.

Полицейские тем временем устанавливают все обстоятельства ДТП на трассе Одесса — Николаев и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Источник : Нацполиция

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