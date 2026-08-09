Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига раскритиковал заявление ЮНИСЕФ относительно погибших и раненых детей в результате атак в Украине и России.

Сибига раскритиковал заявление ЮНИСЕФ о гибели детей в Украине и РФ

По словам главы МИД, в заявлении ЮНИСЕФ от 4 августа не было отмечено, что гибель детей является следствием российской агрессии против Украины.

— Досадно, что в своем заявлении от 4 августа UNICEF упустил ключевой момент: все эти смерти детей являются прямым следствием агрессивной войны России против Украины. Представляя информацию об этих жертвах без этого принципиально важного контекста, ЮНИСЕФ создает ложное впечатление равнозначности между агрессором и жертвой, — написал он в соцсети X.

По мнению Сибиги, такая формулировка может создавать ложное впечатление равнозначности между агрессором и защищаемым государством.

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Министр также заявил о неточности в приведенной ЮНИСЕФ информации. В частности, по его словам, организация не уточнила, что жертвы в Краснодаре стали следствием падения беспилотника, который, как сообщалось, перехватило российское ПВО.

Кроме того, Сибига указал на ошибочные данные по погибшим в Днепропетровской области. По его словам, там погибли семь детей из одной семьи, а не трое, как говорилось в заявлении ЮНИСЕФ.

Глава украинского МИД также напомнил, что накануне в результате российской атаки в Киевской области погиб трехлетний мальчик.

Сибига назвал такие атаки военными преступлениями России и призвал ЮНИСЕФ публично осудить их и обратиться в Москву с требованием прекратить убийство украинских детей.

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