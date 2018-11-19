В итальянской Болонье нашли авиабомбу времен Второй мировой войны, местные жители эвакуированы.
Из Болоньи эвакуировали 7 тыс. человек из-за авиабомбы времен Втором мировой войны, сообщает La Repubblica.
Снаряд американского производства обнаружили во время раскопок в русле реки Савена. Его вес составил 45 кг.
Была объявлена полная эвакуация в радиусе 1,5 км на время работ саперов.
К слову, на пляже в Италии 15 марта были эвакуированы 23 тыс. человек из-за бомбы.
А 29 июля в Терни – 11 тыс.человек эвакуировали по той же причине.
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