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В Италии нашли авиабомбу, эвакуировали 7 тыс. человек

В итальянской Болонье нашли авиабомбу времен Второй мировой войны, местные жители эвакуированы.

Из Болоньи эвакуировали 7 тыс. человек из-за авиабомбы времен Втором мировой войны, сообщает La Repubblica.

Снаряд американского производства обнаружили во время раскопок в русле реки Савена. Его вес составил 45 кг.

Была объявлена полная эвакуация в радиусе 1,5 км на время работ саперов.

К слову, на пляже в Италии 15 марта были эвакуированы 23 тыс. человек из-за бомбы.

А 29 июля в Терни – 11 тыс.человек эвакуировали по той же причине.

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