Финал МастерШеф 17 поставил точку в одном из самых напряженных сезонов кулинарного реалити-шоу. После месяцев испытаний, сложных конкурсов и борьбы за место на легендарной кухне только один участник смог открыть заветный конверт и навсегда вписать свое имя в историю проекта.

Кто стал победителем МастерШеф 17 и завоевал главный титул сезона – читайте в материале.

Как прошел финальный выпуск МастерШеф 17

Финальная неделя на проекте проверила любителей на прочность и показала все, чему они научились за время шоу. В субботу участников ждали два конкурса, по результатам которых двое из четверки сильнейших участников покинули кухню реалити-шоу.

Сейчас смотрят

В первом конкурсе недели повара не были ограничены ни по времени, ни по блюдам, но был ингредиент, ставший ключевым в испытании – гречка!

Этот продукт часто используется в украинской кухне, но при этом с ним редко экспериментируют. Поэтому участникам предстояло раскрыть различные и интересные грани продукта в своих блюдах.

Кто первым подал блюдо судьям – тот сразу услышал вердикт: сможет ли этот участник подняться на балкон или же ему придется готовить новое блюдо.

Когда на кухне остались двое любителей и один из них подал достойное блюдо судьям, блюдо другого уже не пробовали – поэтому он был вынужден покинуть проект.

Отметим, что только двое лучших получили шанс продемонстрировать свои авторские рестораны и концепции блюд в грандиозном суперфинале.

Также участники поработали с монопродуктом. Именно этот конкурс стал решающим для каждого из них. Ведь повар, который справился хуже, покинул проект прямо перед суперфиналом.

Важно, что монопродукт должен был составлять 80% блюда, быть его настоящей звездой и идеально сочетаться с другими ингредиентами.

МастерШеф 17: кто покинул проект в шаге от суперфинала

После первого конкурса, который прошел в субботу, 27 июня, шоу покинула Валерия Смишко.

Она – 24-летняя фитнес-тренер из Бердянска, которая сейчас живет в Киеве. Для нее дисциплина и системность давно стали образом жизни. Спорт научил ее работать точно, быстро и без хаоса – эти же принципы она переносит и на кухню.

В своих блюдах Валерия сочетает пользу и вкус, доказывая, что здоровое питание может быть не только правильным, но и по-настоящему впечатляющим. Она изобретательна, не боится экспериментов и умеет держать баланс – как в тренажерном зале, так и на кухне.

В воскресенье, 28 июня, МастерШеф 17 за шаг до финала покинул Игорь Зарудный.

Этот участник – 24-летний администратор, который с детства очень любил готовить, ведь именно кухня была для него местом, где можно сосредоточиться, действовать быстро и сразу видеть результат.

Именно это увлечение с годами переросло в серьёзную мотивацию попробовать себя на МастерШефе.

Работая администратором, он научился действовать в быстром темпе, держать ситуацию под контролем и принимать решения без лишних эмоций. Эти же навыки Игорь переносит и на кухню.

Кто стал победителем 17-го сезона МастерШеф

Победителем 17-го сезона МастерШеф по результатам голосования судей стал Никита Сновида.

Сновида, признанный сильнейшим любителем сезона, – 21-летний уроженец города Самара.

Никита, как известно, работает с молодежью, организует образовательные мероприятия и постоянно ищет новые форматы для развития других.

В то же время он активно развивает и себя через творчество, эксперименты и кулинарию.

С детства парня увлекали разные направления: от народных танцев и карате до рисования и коллекционирования. Однако именно кухня стала для него тем пространством, где все эти творческие нити сошлись воедино. Здесь он может придумывать и экспериментировать, а может – работать строго по правилам, доводя каждую деталь до идеала.

В качестве награды победитель 17-го сезона МастерШеф получает главный кубок проекта, статус лучшего кулинара-любителя страны, денежное вознаграждение в размере 500 тыс. грн (до уплаты налогов) и возможность обучения в престижной кулинарной школе Le Cordon Bleu.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.