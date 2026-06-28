В понедельник, 29 июня, график отключения света в Украине не запланирован.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Графики отключения света 29 июня: детали

– Завтра, в понедельник, применение мер ограничения не планируется, – говорится в сообщении.

В то же время, энергетики обратились к украинцам с просьбой перенести пользование мощными приборами на дневные часы – с 10:00 до 16:00.

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Вечером же, с 18:00 до 22:00, потреблять электроэнергию в Украине необходимо бережно.

Напомним, 25 июня на левом берегу Киева были введены экстренные отключения электроэнергии, которые впоследствии отменили.

В компании ДТЭК Киевские электросети сообщили, что решение об ограничении потребления поступило от Укрэнерго.

Ранее синоптикиня Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала Фактам ICTV, что в понедельник, 29 июня, волна жары распространится практически на все Правобережье Украины.

Во многих областях ожидается сильная жара с температурой воздуха +35…+38°С.

В Укрэнерго предупреждали, что летом 2026 отключения света в Украине ожидаются в случае массированных атак или критических пиковых нагрузок в жару.

В частности, возможны ограничения в пиковые часы (вечером).

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