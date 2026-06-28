В МИД Украины жестко отреагировали на новые заявления Владимира Путина о войне, фактически высмеяв его риторику о “контроле” и “победе”.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого.

Реакция МИД на заявления Путина о войне

Георгий Тихий, комментируя недавнее выступление Владимира Путина на съезде партии Единая Россия, подчеркнул, что российский диктатор говорит так, будто собирается вот-вот выиграть войну, однако она длится уже пятый год подряд.

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– Реальность такова, что вы начали агрессивную войну, пытаясь быстро победить; не достигли ни одной цели, потеряв 1,3 миллиона человек за более чем 4 года; ваше медленное продвижение остановилось; война возвращается на вашу территорию, – кратко перечислил Тихий.

Отметим, что глава Кремля во время своего выступления озвучил очередную порцию пропагандистских утверждений о войне в Украине и внутриполитической ситуации в России.

Так, он заверил присутствующих, что ситуация пока остается полностью “под контролем”, а западные страны якобы не способны нанести России поражение на поле боя.

– Россия уверенно противостоит всем попыткам сдержать наше развитие. Сил, средств и политической воли у нас достаточно, – заявил диктатор.

В то же время Владимир Путин впервые публично признал проблемы с топливом. Так, он заявил, что на российских АЗС уже появляются очереди, а нужные марки бензина есть далеко не везде.

Кроме того, Россия уже начала использовать стратегические резервы топлива и рассматривает идею полного запрета на экспорт дизельного топлива.

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