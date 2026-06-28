Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук завоевала серебряную медаль в финале личного многоборья на этапе Кубка мирового вызова в Румынии, продемонстрировав стабильный результат на уровне мировой элиты.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице Федерации художественной гимнастики Украины.

Как украинка Онофрийчук завоевала серебро

Отмечается, что Таисия Онофрийчук получила результат в 112,000 балла, за что заняла второе место.

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Яркое выступление украинской серебряной финалистки можно посмотреть на видео.

Победу одержала Дарья Варфоломеев из Германии – 116,950 балла, третьей была Тахмина Икромова из Узбекистана, ее выступление было оценено в 111,450 баллов.

Это уже шестая медаль Онофрийчук на этапах Кубка мирового вызова. Первую золотую награду украинка получила в 2024 году в упражнении с лентой.

Позже, в 2025 году, она защитила этот титул, выиграла соревнования с булавами и стала серебряным призером в упражнениях с мячом и в многоборье.

Также в марте украинская художественная гимнастка Таисия Онофрийчук стала победительницей первого сезона этапа Кубка мира в болгарской Софии.

Фото: Федерация художественной гимнастики Украины

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