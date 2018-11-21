20 ноября в Одессе скорая, двигаясь в больницу с пациенткой внутри, столкнулась с другим авто и перевернулась.
ДТП со скорой произошло в Одессе 20 ноября. Авто с врачом, фельдшером и пациенткой внутри двигалось в сторону больницы со включенными спецсигналами.
На пересечении улиц Разумовской и Мечникова произошло столкновение скорой с машиной Renault охранной фирмы. В результате аварии спецмашина перевернулась. Всего в ДТП были повреждены 4 автомобиля, пишет Думская.
ДТП в Одессе: скорая с пациенткой перевернулась на дороге / 2 фотографии
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Летнюю женщину, которая находилась в скорой, пересадили в другое авто скорой помощи и увезли вместе с врачами в больницу. Информация о пострадавших уточняется.
Напомним, в Харькове скорая сбила школьника, который слушал музыку в наушниках.
Фото: dumskaya.net
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