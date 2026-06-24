Планируя поездку в Польшу, стоит заранее узнать о таможенных ограничениях, которые существуют в стране. Особенно, если это касается продуктов питания.

Факты ICTV рассказывают, о перечне продуктов, которые нельзя ввозить в Польшу в 2026 году — подробнее читайте в материале.

Что меняет система Eurodac для украинцев

На украинско-польской границе начала работу обновленная система Eurodac, предназначенная для сбора и обработки данных иностранцев. Доступ к ней уже получили польские пограничники и правоохранители. В Варшаве отмечают, что новый инструмент поможет более эффективно противодействовать нелегальной миграции, а также выявлять лиц, причастных к трансграничной преступности.

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О запуске системы сообщило Министерство внутренних дел Польши.

В базе Eurodac будут храниться не только биометрические данные, но и другая информация, необходимая для идентификации личности. В частности, речь идет о паспортных данных, номерах проездных документов и других буквенно-цифровых ведомостях.

Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Томаш Шиманский подчеркнул, что модернизированная система улучшает обмен информацией между государствами Европейского Союза и позволяет быстрее устанавливать личность иностранца.

По его словам, новый механизм будет способствовать более эффективному выявлению людей, пытающихся незаконно пересечь границу, а также усилит взаимодействие между правоохранительными и пограничными службами разных стран.

Внедрение Eurodac является частью масштабной модернизации IT-систем Евросоюза. Ранее, в октябре 2025 года, Польша присоединилась к работе Системы въезда/выезда (EES), фиксирующей биометрические данные граждан третьих стран при пересечении внешних границ Шенгенской зоны.

В настоящее время система EES работает на всех пунктах пропуска Польши. По данным польской стороны, благодаря ее работе уже удалось не допустить въезд более 11 тысяч иностранцев, которые не отвечали установленным требованиям для пересечения границы.

В польском МВД также отмечают, что страна входит в число лидеров Европейского Союза по качеству сбора и регистрации биометрических данных.

Какие продукты нельзя ввозить в Польшу: ограничения в 2026 году

Пересечение границы с Польшей с запрещенными продуктами или товарами может обернуться неприятностями. Ведь работники таможенной службы могут их конфисковать.

В 2026 году в Польше действуют правила ЕС по ввозу пищевых товаров из других стран, в том числе и из Украины. Это касается стран Европейского союза, а также таких как: Лихненштейн, Исландия, Сан-Марино, Норвегия, Швейцария, Андорра.

Перечень продуктов, которые нельзя ввозить в Польшу:

Мясо и мясные изделия — колбасы, сало, консервы из мяса, паштеты.

Молочные продукты — молоко (в том числе сухое и сгущенное), творог, йогурты, масло.

Домашняя консервация — закрутки, варенье в стеклянных банках, приготовленное дома.

Сырые продукты животного происхождения — яйца и другие продукты без маркировки и фабричной упаковки.

Корм для животных, который содержит мясные компоненты.

Фрукты и овощи в больших объемах. Особенно строго регламентируется ввоз семян, срезанных саженцев и растений.

Сырой картофель (если вы хотите везти картофель из Украины, тогда обязательно надо иметь фитосанитарный сертификат).

Данные ограничения введены для предотвращения занесения опасных болезней, в частности таких как африканская чума свиней или сибирская язва.

Если на таможне окажется перечень продуктов, которые нельзя ввозить в Польшу, тогда их могут конфисковать и наложить штраф в размере от €50 за каждую единицу.

Какие продукты можно перевозить в Польшу в 2026 году

Несмотря на ограничения, есть перечень продуктов, которые можно ввозить в Польшу, но в небольших количествах и для собственного потребления.

Разрешено иметь с собой:

хлеб, печенье, кондитерские изделия (без наполнения мясными продуктами);

шоколад (одна открытая плитка на человека), сладости, карамель;

пищевые добавки расфасованные для конечного потребителя;

кофе (до 500 г на человека), чай (до 100 г на человека);

мед , оливки, приправы, рыба (в пределах установленных норм);

, оливки, приправы, (в пределах установленных норм); макароны и крупы в упаковке;

детское питание (до 2 кг);

овощи и фрукты (только в небольшом количестве до 5 кг);

алкоголь и табак в пределах установленных норм (1 л крепких напитков с содержанием спирта свыше 22%, 2 л с содержанием до 22% спирта (в том числе игристые и крепленые вина), обычного вина разрешено иметь 2 л, а пива — до 5 л.

То есть ввозить можно пищевые продукты, которые не содержат свежего или переработанного мяса, молочных продуктов, или содержат менее 50% переработанных продуктов рыболовства или яиц.

Если вы хотите более подробно узнать, какие продукты можно перевозить в Польшу в 2026 году, лучше заранее обратиться в таможенную службу.

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