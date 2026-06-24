Какие вещи запрещено перевозить через границу: полный список
При пересечении границы сотрудники таможенного контроля проверяют личные вещи и багаж украинцев, которые отправляются за границу. Соответственно, существует перечень вещей, которые запрещено перевозить.
Что нельзя перевозить через границу 2026 и на какие вещи нужно оформлять специальное разрешение — узнавали Факты ICTV.
Какие вещи нельзя перевозить
Стоит отметить, что все вещи, которые вы перевезете через границу, будут иметь статус Временно ввезенных. То есть они должны покинуть страну вместе с владельцем.
Личные вещи, разрешенные для ввоза, не будут подлежать обложению пошлиной, если их стоимость не превышает:
- для лиц до 15 лет — €150;
- для лиц старше 15 лет — €300;
- при авиаперелете — €430.
Наличные — до €10 тыс.
Пища
Категорически запрещено перевозить мясные продукты, а также молоко и молочку.
Это достаточно широкие номенклатуры товара, включающие:
- колбасы, сосиски, сало;
- сыры, кисломолочные товары, творог;
- свежее мясо / молоко.
Также нельзя ввозить большое количество фруктов и овощей (до 5 кг), а также саженцы, семена и срезанные растения.
Существуют также ограничения на ввоз морской продукции и рыбы. Разрешено перевозить до 20 кг такой продукции или 1 рыбину, если ее вес равен 20 кг и более.
На редкие виды морепродуктов вводятся определенные ограничительной меры, например, чтобы перевести больше 125 г осетровой икры, нужно иметь специальное разрешение.
Однако, продукты для употребления в дороге можно ввозить без ограничений.
Алкоголь
Только путешественник, достигший 21-летнего возраста, может провозить табак и алкоголь через границу.
Наземным транспортом можно провозить:
- крепкие алкогольные изделия (не более 1 л на человека);
- напитки крепостью менее 22,3% об. — до 2 литров на человека;
- пиво (до 16 л);
- вино (кроме игристого — до 4 л);
- две открытые пачки сигарет (можно также взять две закрытые);
- сигары (не более 10 шт);
- жидкости для курения электронных сигарет (до 10 мл).
Больше перевозить через границу запрещено.
Технику разрешено провозить только по единице, то есть — один телефон, один ноутбук и тому подобное.
Лекарства
Запрещено перевозить:
- препараты с наркотическими, психотропными веществами, которые не предназначены для медицинского применения;
- сильнодействующие лекарственные препараты — лишь с назначением или рецептом от врача;
- лекарства, объемы которых больше 500 мл.
Что еще запрещено
Строго запрещено перевозить через границу:
- любое холодное и пневматическое оружие;
- огнестрельное оружие и аксессуары к нему;
- боеприпасы к оружию;
- газовые баллончики и взрывчатые вещества;
- более одной единицы бытовой техники;
- животных и растения исчезающих видов, а также минералы, которые считаются народным достоянием;
- яды и отравляющие вещества;
- радиоактивные вещества;
- произведения искусства, памятники культуры, культурные и исторические ценности без разрешения;
- наркотические и психотропные вещества;
- взрывчатые вещества и приспособления;
- аннулированные ценные бумаги;
- предметы, вывозимые с нарушением прав интеллектуальной собственности;
- токсичные вещества;
- технику с порнографическими материалами или программным обеспечением без лицензии;
- любые материалы, призывающие к насилию или расизму.
Обратите внимание, что перечень запрещенных вещей может отличаться в зависимости от страны, поэтому перед путешествием стоит уточнить актуальный список.
На какие товары нужно делать специальное разрешение
Провозить охотничье оружие вы сможете, только задекларировав его и получив специальное разрешение от соответствующего государственного органа.
Чтобы перевезти животное или растение исчезающего вида через границу, нужно оформлять специальный сертификат с разрешением CITES.
Если вы провозите технику (особенно бытовую), более одной единицы, ее следует задекларировать, чтобы при выезде из страны не возникло проблем с налогообложением.
Декларирование подтверждает, что техника, которую вы провозите, не куплена в ЕС и за нее не нужно платить НДС.
Также нужно будет оформлять специальные разрешения на вывоз редких памятников культуры, на дорогие рыбные продукты и тому подобное.
Кроме этого, если вы решили выехать на собственном авто в одну из стран, которая является членом международной системы автомобильного страхования Green card, вы обязательно должны иметь страховой полис на свое авто.