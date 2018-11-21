В Киевской области в школах было зафиксировано 2 факта распыления газа.

В Белой Церкви и Василькове было зафиксировано 2 факта распыления газа в школах.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Учеников Васильковской школы пришлось эвакуировать. Пока не установлено, кто распылял газ.

С жалобами на отравление газом в медицинские учреждения никто не обращался.

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В Белоцерковской школе газ распылил один из учеников 9 класса, который забрал газовый баллончик у своего одноклассника.

Родителям обоих придется выплатить штраф в размере трех необлагаемых минимумов доходов граждан.

Ранее Факты ICTV писали о пожаре в Хмельницкий школе.

Фото: Национальная полиция