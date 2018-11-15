Три подростка подбегали к женщинам, атаковали газовым баллончиком и снимали хулиганские действия на видео.

В Подольского районе Киева подростки придумали себе “развлечение” – атаковать женщин газовым баллончиком и снимать это на камеры. Хулиганские действия трех парней – 2005, 2003 и 2001 г.р. остановили полицейские.

По сообщению правоохранителей, старшего из подростков могут задержать, потому что именно он орудовал газовым баллончиком против женщин.

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Следователи завели дело о хулиганстве (ч. 4 ст. 296). Это производство может быть завершено арестом виновных сроком до 7 лет.

Напомним, в Ирпене двое пьяных подростков во время конфликта забили до смерти бездомного.