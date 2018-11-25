В Одессе женщина инсценировала похищение собственной 7-месячной дочери, пыталась оставить ее в больнице и уехать в другой город.

– Женщина обратилась в милицию с заявлением, что якобы на железнодорожном вокзале в нее похитили младенца. На поиски ребенка были ориентированы все наряды полиции и общественность, – рассказывают в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Во время розыскных действий в милицию пришла информация, что в одну из больниц подбросили 7-месячную девочку. В свертке с вещами была записка с просьбой позаботиться о малыше и чужие анкетные данные.

– 22-летняя жительница города Изюм Харьковской области с двумя детьми (2,8 года и 6 месяцев. – Ред.) около месяца назад приехала в Одессу, чтобы пройти медицинское обследование. По словам женщины, ее младшая дочь неизлечимо больна, поэтому она решила оставить малыша у медучреждения, потому что нет средств на лечение, – отметили в полиции.

Кроме того, женщина в тот же день должна была вернуться домой в Харьковскую область, билеты уже были у нее на руках.

В отношении матери составлены два административных протокола по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) и ст. 183 (Заведомо ложный вызов специальных служб) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

К слову, после предварительного осмотра врачами, заявленный матерью диагноз у ребенка не подтвердился.

Ранее Факты ICTV писали, что в Тернопольской области мать сильно избила своего ребенка за плач.

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