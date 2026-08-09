В Молдове возле села Крокмаз в районе Штефан-Воде произошел мощный взрыв. На месте происшествия правоохранители обнаружили обломки ударного дрона и начали их осмотр.

Об этом сообщили полиция Молдовы и районный совет Штефан-Воде, пишет NewsMaker.

В Молдове нашли обломки боевого дрона: что известно

По данным полиции, сообщение о мощном взрыве поступило около 13:20. После этого на месте загорелась сухая растительность.

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Во время первичного осмотра правоохранители обнаружили обломки, которые предварительно идентифицировали как фрагменты боевого дрона.

Позже районный совет Штефан-Воде опубликовал фотографии объекта, похожего на ударный дрон, который упал на окраине села Крокмаз.

В полиции сообщили, что в результате падения дрона никто не пострадал. К месту происшествия направили специалистов взрывотехнической службы, которые должны провести подробный осмотр обломков и установить их происхождение.

Место падения оцеплили, а жителей призвали не приближаться к подозрительным предметам и сообщать о них по номеру экстренной службы 112.

Накануне похожий инцидент произошел в Болгарии. Рядом с компрессорной станцией Трансбалканского газопровода взорвался беспилотник, который упал примерно в километре от газовой инфраструктуры.

После анализа обломков Министерство обороны Болгарии заявило, что, вероятно, речь шла о дроне-приманке типа Maya, который используют Силы обороны Украины.

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