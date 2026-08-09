В Молдове после взрыва нашли обломки ударного дрона
- В Молдове возле села Крокмаз произошел мощный взрыв.
- На месте происшествия нашли обломки боевого дрона.
В Молдове возле села Крокмаз в районе Штефан-Воде произошел мощный взрыв. На месте происшествия правоохранители обнаружили обломки ударного дрона и начали их осмотр.
Об этом сообщили полиция Молдовы и районный совет Штефан-Воде, пишет NewsMaker.
В Молдове нашли обломки боевого дрона: что известно
По данным полиции, сообщение о мощном взрыве поступило около 13:20. После этого на месте загорелась сухая растительность.
Во время первичного осмотра правоохранители обнаружили обломки, которые предварительно идентифицировали как фрагменты боевого дрона.
Позже районный совет Штефан-Воде опубликовал фотографии объекта, похожего на ударный дрон, который упал на окраине села Крокмаз.
В полиции сообщили, что в результате падения дрона никто не пострадал. К месту происшествия направили специалистов взрывотехнической службы, которые должны провести подробный осмотр обломков и установить их происхождение.
Место падения оцеплили, а жителей призвали не приближаться к подозрительным предметам и сообщать о них по номеру экстренной службы 112.
Накануне похожий инцидент произошел в Болгарии. Рядом с компрессорной станцией Трансбалканского газопровода взорвался беспилотник, который упал примерно в километре от газовой инфраструктуры.
После анализа обломков Министерство обороны Болгарии заявило, что, вероятно, речь шла о дроне-приманке типа Maya, который используют Силы обороны Украины.