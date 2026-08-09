Бывшую премьер-министря Юлию Свириденко рассматривают как одну из кандидаток на пост главы НАК Нафтогаз Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник, знакомый с планами по усилению руководства Нафтогаза.

Свириденко может возглавить Нафтогаз: что известно

Ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что Юлию Свириденко могут назначить главой НАК Нафтогаз Украины.

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По его словам, такая вакансия появилась после того, как предыдущий руководитель компании Сергей Корецкий покинул пост в связи с назначением на должность премьер-министра.

Собеседник РБК-Украина подтвердил, что кандидатуру Свириденко действительно рассматривают.

— Такой вариант рассматривается, но решение еще не принято, — сообщил источник.

По его словам, возможное назначение бывшей главы правительства связывают с необходимостью поиска дополнительных средств для Нафтогаза.

В то же время пока никакого официального решения о назначении не принято.

Напомним, информация о том, что Юлия Свириденко покинет пост главы правительства, появилась еще 12 июля после ее встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Тогда глава государства отметил, что предложил Юлии Свириденко возглавить “новое значимое направление” в отношениях с ключевым международным партнером.

Он объяснял, что Украина переходит к новой политической стратегии, которая предусматривает персональную ответственность за ключевые внешнеполитические направления, в частности, сотрудничество с США, развитие проектов в сфере ПВО, европейскую интеграцию и восстановление страны.

13 июля Юлия Свириденко подала заявление об отставке с должности премьер-министра, а 14 июля Верховная Рада поддержала его увольнение.

Тогда же в СМИ писали, что Юлия Свириденко не приняла предложение о назначении послом Украины в Соединенных Штатах и ​​не рассматривает этот вариант для себя.

23 июля Владимир Зеленский подтвердил, что предлагал Юлии Свириденко занять должность посла Украины в США, назвав это направление одним из важнейших для государства.

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