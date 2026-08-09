В Херсонской области расширили список населенных пунктов, жители которых подлежат обязательной эвакуации.

Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин по итогам заседания Совета обороны области.

В Херсонской области расширили зону обязательной эвакуации: что известно

По словам Прокудина, главным вопросом заседания Совета обороны была безопасность жителей области.

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Во время заседания заслушали доклад начальницы Борозенской сельской военной администрации Алены Охримовской о ситуации с безопасностью в общине, которая ежедневно страдает от российских обстрелов.

По словам главы ОВА, география вражеских атак в последнее время значительно расширилась. Именно поэтому в список населенных пунктов, где проводится обязательная эвакуация населения в более безопасные районы, решили добавить села Красносельское и Чаривное.

Также в этих населенных пунктах будет действовать запрет на въезд семей с детьми из-за угрозы их жизни.

Кроме того, члены Совета обороны обсудили ситуацию, связанную с усилением российского дронового террора против мирных жителей Херсона и прилегающих территорий.

Также на заседании заслушали доклады об обеспечении украинских бригад, укомплектовании подразделений и мерах по повышению эффективности их работы.

Также участники Совета обороны проанализировали результаты мобилизационной кампании и работу военно-медицинских комиссий в регионе в июле, а также определили основные задачи на август.

В последние дни власти Херсонской области не раз предупреждали о резком усилении российского дронового террора.

По информации Сил обороны, оккупанты получили указание вести так называемую “свободную охоту” на гражданский автотранспорт с использованием FPV-дронов, в частности с оптоволоконным управлением.

Особую опасность представляют места скопления автомобилей возле супермаркетов, рынков и автозаправочных станций, где российские военные могут целенаправленно атаковать мирных жителей.

Так, 4 августа в Центральном районе Херсона российский FPV-дрон преследовал продавца на рынке. Мужчина пытался спрятаться за машиной, но беспилотник догнал его и взорвался рядом.

Президент Владимир Зеленский, комментируя этот случай, заявил, что преследование мирных жителей дронами стало повседневной практикой российских военных, а мир должен усилить давление на РФ.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко также подчеркнул, что удары FPV-дронами по мирному населению стали сознательной тактикой террора.

По его словам, с начала полномасштабной войны возбуждено более 16 тыс. уголовных дел в связи с атаками российских беспилотников малого радиуса действия на мирных жителей. Больше всего таких преступлений зафиксировано именно в Херсонской области.

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