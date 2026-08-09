Днем 9 августа во время повторного обстрела Одесской области ударной волной повредило автобус, внутри которого находились 12 детей.

К счастью, обошлось без серьезных ранений, у одного ребенка незначительные царапины.

Атака на Одесщину: ударной волной повредило автобус с детьми

Как сообщило ГСЧС Украины, во время ликвидации последствий ночного обстрела Одесской области РФ нанесла повторный удар по Одесщине.

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– Пока наши подразделения спасают пострадавших от ночного обстрела, россияне запускают новые ракеты и дроны по регионам Украины. Под удар попал автобус с детьми и спасатели, которые помогали травмированным, сообщил министр внутренних дел Украины Иван Выговский.

По его словам, днем ​​во время повторного обстрела Одесской области ударной волной повредило автобус, внутри которого находились 12 детей. К счастью, обошлось без серьезных ранений, у одного ребенка незначительные царапины.

В то же время он сообщил, что в Одессе продолжается фиксация разрушений после ночных обстрелов. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Полицейские принимают заявления о повреждении имущества и фиксируют преступления.

Напомним, что сегодня днем, 9 сентября, во время ракетной атаки раздались взрывы в Одессе.

В результате удара РФ по Одесщине обесточивание было зафиксировано в Одесском районе, а также в Приморском, Хаджибейском и Пересыпском районах Одессы. Без электроэнергии остались и некоторые объекты критической инфраструктуры.

В то же время, около 90 тыс. абонентов уже заживили, ремонт продолжается.

Фото: МОЗ

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