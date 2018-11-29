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Факти / Надзвичайні події / У Києві сталася стрілянина. Є поранений/

В Киеве произошла стрельба. Есть раненый

Сегодня вечером в Киеве произошла стрельба. Есть раненый.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Известно, что стреляли в парня из травматического оружия. Нападавший обезврежен, полиция проводит доследственое расследование. Причина, по которой произошло нападение устанавливается.

Инцидент произошел на улице Большая Васильковская.


Читайте: Массовое ДТП в Киеве: авто разбросало в разные стороны, четверо пострадавших

К слову, вчера в Киеве мужчина с криками “Я тебя убью!” с ножом напал на девушку в маршрутке.

А 22 ноября около 23.30 возле входа на станцию метро Нивки прохожие обнаружили тело мужчины без признаков жизни.

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