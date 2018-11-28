В Киеве на улице Мостицкой произошло лобовое столкновение, в результате чего авто откинуло в разные стороны.

В Киеве на улице Мостицкой столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали 4 человека, сообщает KyivOperativ в Telegram.

Из-за лобового ДТП автомобили откинуло в разные стороны. Движение на месте происшествия усложнено.

– Водитель Seat выехал на полосу встречного транспорта, где в это время ехал Fiat. От столкновения обе машины отбросило по разные стороны: Seat – в Peugeot, а Fiat – в Toyota, – говорится в сообщении.



На месте происшествия работают сотрудники скорой, которые оказали медицинскую помощь пострадавшим, и патрульная полиция.













Массовое ДТП в Киеве: авто разбросало в разные стороны, четверо пострадавших / 3 фотографии

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К слову, в Черкасской области погибли три человека из-за лобового столкновения грузовиков.

Фото: KyivOperativ