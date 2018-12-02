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Факти / Надзвичайні події / З сокирою і в масці тигра: у Кривому Розі грабіжник вдерся до магазину/

С топором и в маске тигра: в Кривом Роге грабитель ворвался в магазин

В Кривом Роге мужчина в маске тигра и с топором в руках пытался ограбить магазин.

Видео с камер наблюдения, где зафиксирован момент неудачной попытки ограбления магазина в Кривом Роге, выложил в Facebook первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

На кадрах видно, как грабитель толкает работников магазина, а потом долго смотрит по сторонах, будто не знает, что же можно украсть.

В этот момент четверо мужчин скручивают и задерживают преступника.

– Что касается преступника в маске, 1976 г. н., то он теперь долго будет сидеть за решеткой, – написал Аброськин в комментарии к видео.

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К слову, в Днепре автомобилист ударил ножом в грудь грабителя, который украл из его машины аккумулятор.

Видео: Вячеслав Аброськин

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