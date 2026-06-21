По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 157 боевых столкновений. Противник нанёс 56 авиаударов, сбросил 163 управляемые авиабомбы. Кроме того, он задействовал для нанесения ударов 6373 дрона-камикадзе и осуществил 1843 обстрела населённых пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 21 июня 2026 года

Потери РФ на 21 июня 2026

  • личного состава – около 1 391 950 (+1 290) человек,
  • танков – 12 049 (+8) шт.,
  • боевых бронированных машин – 24 797 (+10) шт.,
  • артиллерийских систем – 44 479 (+93) шт.,
  • РСЗО – 1 885 (+2) ед.,
  • средств ПВО – 1 435 (+2) ед.,
  • самолетов – 436 ед.,
  • вертолетов – 353 ед.,
  • наземных робототехнических комплексов – 1 703 (+8) ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 364 149 (+2 346) ед.,
  • крылатых ракет – 4 787 ед.,
  • кораблей / катеров – 33 ед.,
  • подводных лодок – 2 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 109 817 (+475) ед.,
  • специальной техники – 4 316 (+2) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 579-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ЗСУ, ISW

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