Марта Бондаренко, редактор ленты
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Карта боевых действий на 21 июня 2026 года — ситуация на фронте
По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 157 боевых столкновений. Противник нанёс 56 авиаударов, сбросил 163 управляемые авиабомбы. Кроме того, он задействовал для нанесения ударов 6373 дрона-камикадзе и осуществил 1843 обстрела населённых пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 21 июня 2026 года
Потери РФ на 21 июня 2026
- личного состава – около 1 391 950 (+1 290) человек,
- танков – 12 049 (+8) шт.,
- боевых бронированных машин – 24 797 (+10) шт.,
- артиллерийских систем – 44 479 (+93) шт.,
- РСЗО – 1 885 (+2) ед.,
- средств ПВО – 1 435 (+2) ед.,
- самолетов – 436 ед.,
- вертолетов – 353 ед.,
- наземных робототехнических комплексов – 1 703 (+8) ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 364 149 (+2 346) ед.,
- крылатых ракет – 4 787 ед.,
- кораблей / катеров – 33 ед.,
- подводных лодок – 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 109 817 (+475) ед.,
- специальной техники – 4 316 (+2) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 579-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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Источник: Генштаб ЗСУ, ISW
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