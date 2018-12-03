В историческом центре Неаполя (Италия) во время драки убили 36-летнего украинца.
Вчера в историческом центре Неаполя (Италия) около 22.30 вчера убили 36-летнего украинца, сообщает Il Giornale.
По информации свидетелей, между украинцем и еще одним мужчиной возник конфликт, который перерос в драку.
Во время нее мужчина достал нож и несколько раз ударил гражданина Украины.
Сотрудникам скорой помощи, прибывшим на место происшествия, не удалось спасти украинца. Смертельными для него стали ранения в грудь и горло.
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По информации некоторых СМИ, оба мужчины были нетрезвыми, а драка началась в результате того, что украинец вступился за девушку.
Убийца скрылся с места происшествия. Полиция расследует инцидент, изучает записи камер наблюдения и опрашивает свидетелей.
К слову, в Стамбуле среди домов упал вертолет с военными Турции.