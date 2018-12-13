Шериф Шекат, предполагаемый террорист, который совершил теракт в Страсбурге, был застрелен полицией в районе Нойдорф.

Шериф Шекат разыскивался с вечера 11 декабря, после того, как его заподозрили в тому, что он устроил теракт на рождественской ярмарке в Страсбурге.

Как сообщает BFMTV, он был застрелен полицией в четверг вечером в районе Нойдорф.

Более 700 полицейских и военнослужащих и два вертолета были задействованы.

Напомним, во вторник вечером террорист вошел в исторический центр города посреди рождественской ярмарки и несколько раз открыл огонь по прохожим.

В руках у него был пистолет и нож. Он успел также обменяться пулями с полицией и получил ранение в руку.

Позже мужчина скрылся на такси.

В результате нападения три человека были убиты, а тринадцать – получили ранения.