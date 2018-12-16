На трассе Львов-Краковец, в поселке Ивано-Франково Яворивского района, сегодня в 3.10 произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека, еще двое травмированы.

По данным полиции Львовской области, произошло столкновение автобуса Неоплан международного рейса Днепр-Згожелец (Польша), который двигался в направлении Львова под управлением 43-летнего киевлянина, и автомобиля Volvo.

В результате ДТП водитель и трое пассажиров легковушки погибли на месте, еще двоих пассажиров Volvo – 20-летнего жителя Ровенской области и 21-летнего жителя Харьковщины, доставили в больницу.

В автобусе на момент аварии находилось около 70 пассажиров, никто из них не пострадал.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.













На трассе под Львовом столкнулись автобус и легковушка: четверо погибших / 3 фотографии

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Напомним, недавно в Киеве авто патрульной полиции врезалось в троллейбус.

Фото: lv.npu.gov.ua