На трассе Львов-Краковец, в поселке Ивано-Франково Яворивского района, сегодня в 3.10 произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека, еще двое травмированы.
По данным полиции Львовской области, произошло столкновение автобуса Неоплан международного рейса Днепр-Згожелец (Польша), который двигался в направлении Львова под управлением 43-летнего киевлянина, и автомобиля Volvo.
В результате ДТП водитель и трое пассажиров легковушки погибли на месте, еще двоих пассажиров Volvo – 20-летнего жителя Ровенской области и 21-летнего жителя Харьковщины, доставили в больницу.
В автобусе на момент аварии находилось около 70 пассажиров, никто из них не пострадал.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
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Напомним, недавно в Киеве авто патрульной полиции врезалось в троллейбус.
Фото: lv.npu.gov.ua