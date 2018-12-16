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Факти / Надзвичайні події / На трасі під Львовом зіткнулися автобус і легковик: четверо загиблих/

На трассе под Львовом столкнулись автобус и легковушка: четверо погибших

На трассе Львов-Краковец, в поселке Ивано-Франково Яворивского района, сегодня в 3.10 произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека, еще двое травмированы.

По данным полиции Львовской области, произошло столкновение автобуса Неоплан международного рейса Днепр-Згожелец (Польша), который двигался в направлении Львова под управлением 43-летнего киевлянина, и автомобиля Volvo.

В результате ДТП водитель и трое пассажиров легковушки погибли на месте, еще двоих пассажиров Volvo – 20-летнего жителя Ровенской области и 21-летнего жителя Харьковщины, доставили в больницу.

В автобусе на момент аварии находилось около 70 пассажиров, никто из них не пострадал.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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На трассе под Львовом столкнулись автобус и легковушка: четверо погибших / 3 фотографии

Читайте: Смертельное ДТП в Словении: столкнулись два микроавтобуса с украинцами

Напомним, недавно в Киеве авто патрульной полиции врезалось в троллейбус.

Фотоlv.npu.gov.ua

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