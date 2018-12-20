20 декабря на остановке Кульбакинский поворот (Николаев) водитель маршрутки избил пожилого мужчину из-за замечания.
В Николаеве водитель маршрутки №1 избил пожилого пассажира из-за того, что тот сделал замечание, пишут Новости-N и публикуют видео инцидента.
По информации издания, водитель после словесного конфликта с кулаками набросился на пожилого мужчину.
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Пассажиры рассказали, что водитель не реагировал на просьбу прекратить побои.
В Николаеве маршрутчик избил пенсионера из-за замечания / 4 фотографии
Напомним, в октябре в Киеве разъяренный водитель легковушки разбил стекла и фары маршрутного такси, которое его “подрезало”.
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