На Закарпатье пограничники задержали двух контрабандистов в гидрокостюмах, у которых было при себе более 20 ящиков сигарет.
На Закарпатье пограничники задержали двух контрабандистов в гидрокостюмах, у которых было при себе более 20 ящиков сигарет, сообщает пресс-служба ГПСУ.
По информации пограничников, вблизи границы они заметили микроавтобус Volkswagen из которого двое мужчин выгружали пакеты обернуты в полиэтилен.
Пограничники попытались задержать правонарушителей, но они попытались убежать.
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Работники ГПСУ осуществили несколько предупредительных выстрелов вверх. Двух человек 25 и 27 лет задержали, водителю микроавтобуса удалось убежать.
По факту составлены протоколы по ст.204-1 КУоАП за попытку незаконного пересечения государственной границы.
Напомним, 20 февраля, около 10 контрабандистов атаковали пограничников на Буковине.
Фото: ГПСУ