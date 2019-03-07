На Закарпатье пограничники задержали двух контрабандистов в гидрокостюмах, у которых было при себе более 20 ящиков сигарет.

На Закарпатье пограничники задержали двух контрабандистов в гидрокостюмах, у которых было при себе более 20 ящиков сигарет, сообщает пресс-служба ГПСУ.

По информации пограничников, вблизи границы они заметили микроавтобус Volkswagen из которого двое мужчин выгружали пакеты обернуты в полиэтилен.

Пограничники попытались задержать правонарушителей, но они попытались убежать.

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Работники ГПСУ осуществили несколько предупредительных выстрелов вверх. Двух человек 25 и 27 лет задержали, водителю микроавтобуса удалось убежать.

По факту составлены протоколы по ст.204-1 КУоАП за попытку незаконного пересечения государственной границы.





















Пограничники со стрельбой задержали контрабандистов в гидрокостюмах / 5 фотографий

Напомним, 20 февраля, около 10 контрабандистов атаковали пограничников на Буковине.

Фото: ГПСУ