На Закарпатті прикордонники затримали двох контрабандистів у гідрокостюмах, у яких було при собі понад 20 ящиків сигарет.
На Закарпатті прикордонники затримали двох контрабандистів у гідрокостюмах, у яких було при собі понад 20 ящиків сигарет, повідомляє прес-служба ДПСУ.
За інформацією прикордонників, поблизу кордону вони помітили мікроавтобус Volkswagen з якого двоє чоловіків вивантажували пакети обгорнуті в поліетилен.
Прикордонники спробували затримати правопорушників, але вони спробували втекти.
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Робітники ДПСУ здійснили кілька попереджувальних пострілів вгору. Двох осіб 25 і 27 років затримали, водієві мікроавтобуса вдалося втекти.
За фактом складено протоколи за спробу незаконного перетину державного кордону.
Нагадаємо, 20 лютого, близько 10 контрабандистів атакували прикордонників на Буковині.
Фото: ДПСУ