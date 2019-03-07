На Закарпатті прикордонники затримали двох контрабандистів у гідрокостюмах, у яких було при собі понад 20 ящиків сигарет.

На Закарпатті прикордонники затримали двох контрабандистів у гідрокостюмах, у яких було при собі понад 20 ящиків сигарет, повідомляє прес-служба ДПСУ.

За інформацією прикордонників, поблизу кордону вони помітили мікроавтобус Volkswagen з якого двоє чоловіків вивантажували пакети обгорнуті в поліетилен.

Прикордонники спробували затримати правопорушників, але вони спробували втекти.

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Робітники ДПСУ здійснили кілька попереджувальних пострілів вгору. Двох осіб 25 і 27 років затримали, водієві мікроавтобуса вдалося втекти.

За фактом складено протоколи за спробу незаконного перетину державного кордону.





















Прикордонники зі стріляниною затримали контрабандистів у гідрокостюмах / 5 фотографий

Нагадаємо, 20 лютого, близько 10 контрабандистів атакували прикордонників на Буковині.

Фото: ДПСУ