В Тернополе автомобиль Subaru, за рулем которого находилась 13-летняя девочка, столкнулся с Volkswagen. Сейчас ребенок в коме.

В Тернополе произошла ДТП, серьезные травмы получила 13-летняя девочка-водитель. Она была доставлена в больницу, она в коме.

Об этом сообщает UA:Тернопіль.

Водитель авто Volkswagen в результате инцидента не пострадал.

Как несовершенолетняя оказалась за рулем автомобиля, сейчас выясняет следствие.

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К слову, в Ровенской области полицейский в состоянии алкогольного опьянения сбил двух подростков. К счастью, мальчики не получили серьезных травм.