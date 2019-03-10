PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

ДТП у Тернополі: за кермом була 13-річна дівчинка, вона у комі

У Тернополі автомобіль Subaru, за кермом якого перебувала 13-річна дівчинка, зіткнувся з Volkswagen. Зараз дитина у комі.

ДТП у Тернополі: за кермом була 13-річна дівчинка, вона у комі

У Тернополі сталася ДТП, серйозні травми отримала 13-річна дівчинка-водій. Вона була доставлена в лікарню, вона в комі.

Про це повідомляє UA:Тернопіль.

Водій авто Volkswagen в результаті інциденту не постраждав.

Як неповнолітніх виявилася за кермом автомобіля, зараз з’ясовує слідство.

Читайте: У Києві неповнолітня вистрибнула з вікна 11-го поверху

До речі, у Рівненській області поліцейський у стані алкогольного сп’яніння збив двох підлітків. На щастя, хлопчики не отримали серйозних травм.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Виїхав на тротуар: на Рівненщині п’яний поліцейський збив двох підлітків
На Запоріжжі легковик з’їхав у кювет і перекинувся: три людини загинули
У Києві авто на величезній швидкості влетіло у тролейбус, загинув пасажир
На Волині на смерть збили відомого журналіста
У Києві п’яний підліток викрав у батька авто і протаранив поліцію
Смертельна ДТП на Київщині: загинули 5 людей
У Києві Skoda врізалася у відбійник і відлетіла у комунальний причіп
Смертельна ДТП під Києвом: три легковика зіткнулися лоб в лоб
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка