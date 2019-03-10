У Тернополі автомобіль Subaru, за кермом якого перебувала 13-річна дівчинка, зіткнувся з Volkswagen. Зараз дитина у комі.

У Тернополі сталася ДТП, серйозні травми отримала 13-річна дівчинка-водій. Вона була доставлена в лікарню, вона в комі.

Про це повідомляє UA:Тернопіль.

Водій авто Volkswagen в результаті інциденту не постраждав.

Як неповнолітніх виявилася за кермом автомобіля, зараз з’ясовує слідство.

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До речі, у Рівненській області поліцейський у стані алкогольного сп’яніння збив двох підлітків. На щастя, хлопчики не отримали серйозних травм.