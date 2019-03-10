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Выехал на тротуар: на Ровенщине пьяный полицейский сбил двух подростков

В Ровенской области полицейский в состоянии алкогольного опьянения сбил двух подростков. К счастью, мальчики не получили серьезных травм.

Выехал на тротуар: на Ровенщине пьяный полицейский сбил двух подростков

В Ровенской области полицейский на собственном автомобиле Daewoo Lanos не справился с управлением и выехал на тротуар, где и сбил двух подростков.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

Водителя проверили на состояние алкогольного опьянения – прибор Dragger показал 2,64 промилле.

– В ближайшее время он будет уволен из Национальной полиции и будет нести ответственность по всей строгости закона, – говорится в сообщении.

Открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения) УК Украины.

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К слову, в Запорожской области автомобиль Renault Koleos съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии погибли три человека.

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