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На Закарпатье задержали контрабанду героина на €1 млн

На Закарпатье таможенная служба задержала иностранцев, которые пытались вывезти в Европу 31 кг героина.

На Закарпатье задержали контрабанду героина на €1 млн

На Закарпатье работники СБУ вместе с таможенниками заблокировали кантрабанду партии героина, которая направлялась в Европу. На место происшествия прибыли также сотрудники прокуратуры.

Это произошло во время прохождения таможенного контроля на пропускном посту Лужники. Правоохранители задержали мужчину, который оказался гражданином одной из стран Юго-Восточной Азии.

Контрабандисты оснастили салон автомобиля специальными хранилищами для пакетов, но при обыске таможенникам удалось обнаружить пакеты с героином. Общая масса наркотиков составила около 31 кг, а по меркам черного рынка стоимость такой контрабанды превышает €1 млн.

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В рамках уголовного дела открыли производство по ст. 15 и 305.

Сейчас продолжаются внеочередные следственные действия для установления всех обстоятельств контрабандной деятельности.

К слову, отныне официально и дипломировано можно стать специалистом по марихуане, но для этого нужно ехать в Америку, потому что в местных университетах начали готовить специалистов по вопросам каннабиса.

Источник: СБУ

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