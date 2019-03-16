Во время 18-й акции Желтых жилетов в Париже произошли стычки между правоохранителями и митингующими.

В Париже (Франция) во время 18-й акции желтых жилетов произошли стычки между протестующими и полицейскими.

На протест собралось около 800 человек.

Некоторые из них бросали в представителей правоохранительных органов различные объекты, среди которых были и дымовые шашки. А также били окна полицейского фургона.

Полицейские использовали против участников акции водяную пушку и провели уже около 60 арестов.

Протестующие установили барьеры и серьезно настроены на борьбу с правоохранителями. Очевидцы также заявляли, что слышали взрывы в районе Авеню де Ваграм.

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К слову, в городе Лион (Франция) в булочной прогремел взрыв, за которым последовал пожар.

Фото: John Lichfield