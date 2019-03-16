Під час 18-ї акції Жовтих жилетів у Парижі відбулися сутички між правоохоронцями та мітингувальниками.

У Парижі (Франція) під час 18-ї акції жовтих жилетів відбулися сутички між протестувальниками і поліцейськими.

На протест зібралося близько 800 осіб.

Деякі з них кидали в представників правоохоронних органів різні об’єкти, серед яких були й димові шашки. А також били вікна поліцейського фургона.

Поліцейські використовували проти учасників акції водяну гармату і провели вже близько 60 арештів.

Протестувальники встановили бар’єри і серйозно налаштовані на боротьбу з правоохоронцями. Очевидці також заявляли, що чули вибухи в районі Авеню де Ваграм.

Читайте: Водомети і сльозогінний газ: у Франції знову протестують жовті жилети

До слова, у місті Ліон (Франція) в булочній прогримів вибух, після якого почалася пожежа.

Фото: John Lichfield