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Протести у Парижі: між учасниками акції і поліцейськими відбулися сутички

Під час 18-ї акції Жовтих жилетів у Парижі відбулися сутички між правоохоронцями та мітингувальниками.

Протести жовтих жителів

У Парижі (Франція) під час 18-ї акції жовтих жилетів відбулися сутички між протестувальниками і поліцейськими.

На протест зібралося близько 800 осіб.

Деякі з них кидали в представників правоохоронних органів різні об’єкти, серед яких були й димові шашки. А також били вікна поліцейського фургона.

Поліцейські використовували проти учасників акції водяну гармату і провели вже близько 60 арештів.

Протестувальники встановили бар’єри і серйозно налаштовані на боротьбу з правоохоронцями. Очевидці також заявляли, що чули вибухи в районі Авеню де Ваграм.

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До слова, у місті Ліон (Франція) в булочній прогримів вибух, після якого почалася пожежа.

Фото: John Lichfield

Джерело: AP

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