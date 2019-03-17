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В Мариуполе горит Азовсталь

В Мариуполе загорелся меткомбинат Азовсталь.

В Мариуполе горит Азовсталь

Масштабный пожар произошел на меткомбинате Азовсталь в Мариуполе.

По словам мариупольцев, пожар мог возникнуть между мартеновским цехом и доменным. Возможно, горит трансформатор.

Пожар сопровождается грохотом. Также время от времени видны вспышки.

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В Мариуполе горит Азовсталь / 3 фотографии

Согласно сообщениям в соцсетях, огонь виден из разных районов города.

– Огонь и столб дыма над МК Азовсталь, – подписал видео мариупольский сайт.

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Еще одно видео выложил пользователь Дмитрий Чичера.

– На Азовстали что-то происходит, – подписал он опубликованные кадры.

Напомним, во Львовской области случился пожар на заводе Майола.

Источник: 0629.com.ua

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