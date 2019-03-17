В Мариуполе загорелся меткомбинат Азовсталь.
Масштабный пожар произошел на меткомбинате Азовсталь в Мариуполе.
По словам мариупольцев, пожар мог возникнуть между мартеновским цехом и доменным. Возможно, горит трансформатор.
Пожар сопровождается грохотом. Также время от времени видны вспышки.
В Мариуполе горит Азовсталь / 3 фотографии
Согласно сообщениям в соцсетях, огонь виден из разных районов города.
– Огонь и столб дыма над МК Азовсталь, – подписал видео мариупольский сайт.
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Еще одно видео выложил пользователь Дмитрий Чичера.
– На Азовстали что-то происходит, – подписал он опубликованные кадры.
Напомним, во Львовской области случился пожар на заводе Майола.
Источник: 0629.com.ua
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