В Полтаве загорелась крыша бывшего Полтавского турбомеханического завода.
В Полтаве загорелось помещение бывшего Полтавского турбомеханического завода.
ЧП произошло в 18.00, сообщает Полтавщина.
Огонь охватил крышу здания и задел кровлю автостанции, которая находится рядом.
В Полтаве произошел пожар на автостанции и рынке / 3 фотографии
В 20.07 работникам ГСЧС удалось локализировать пожар. На месте работают шесть автоцистерн и несколько бригад пожарных.
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Заявлений о причинах возгорания от спасателей пока не было.
СМИ сообщают, что на первый взгляд от автостанции и до крытого рынка Киевский выгорели все помещения.
Напомним, в центре Киева на Подоле сгорел ресторан.
Фото: Полтавщина
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