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В Полтаве произошел пожар на автостанции и рынке

В Полтаве загорелась крыша бывшего Полтавского турбомеханического завода.

В Полтаве произошел пожар на автостанции и рынке

В Полтаве загорелось помещение бывшего Полтавского турбомеханического завода.

ЧП произошло в 18.00, сообщает Полтавщина.

Огонь охватил крышу здания и задел кровлю автостанции, которая находится рядом.

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В Полтаве произошел пожар на автостанции и рынке / 3 фотографии

В 20.07 работникам ГСЧС удалось локализировать пожар. На месте работают шесть автоцистерн и несколько бригад пожарных.

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Заявлений о причинах возгорания от спасателей пока не было.

СМИ сообщают, что на первый взгляд от автостанции и до крытого рынка Киевский выгорели все помещения.

Напомним, в центре Киева на Подоле сгорел ресторан.

Фото: Полтавщина

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