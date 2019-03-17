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У Маріуполі палає Азовсталь – соцмережі

У Маріуполі загорівся меткомбінат Азовсталь.

У Маріуполі палає Азовсталь – соцмережі

Масштабна пожежа сталася на меткомбінаті Азовсталь у Маріуполі.

За словами маріупольців, пожежа могла виникнути між мартенівським цехом і доменним. Можливо, горить трансформатор.

Пожежа супроводжується гуркотом. Також час від часу видно спалахи.

Разом з тим, заступник начальника відділу по роботі зі ЗМІ та громадськістю ДСНС України в Донецькій області Віктор Серомах спростував інформацію про пожежу на меткомбінаті.

– Станом на 20.00 ніякої пожежі немає, це технологічний процес, – сказав він.

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У Маріуполі палає Азовсталь – соцмережі / 3 фотографии

Згідно з повідомленнями у соціальних мережах, вогонь видно з різних районів міста.

– Вогонь і стовп диму над МК Азовсталь, – підписав відео маріупольський сайт.

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Ще одне відео виклав користувач Дмитро Чичера.

– На Азовсталі щось відбувається, – підписав він опубліковані кадри.

Нагадаємо, на Львівщині сталася пожежа на заводі Майола.

Джерело: 0629.com.ua, Українська правда

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