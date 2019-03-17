У Маріуполі загорівся меткомбінат Азовсталь.
Масштабна пожежа сталася на меткомбінаті Азовсталь у Маріуполі.
За словами маріупольців, пожежа могла виникнути між мартенівським цехом і доменним. Можливо, горить трансформатор.
Пожежа супроводжується гуркотом. Також час від часу видно спалахи.
Разом з тим, заступник начальника відділу по роботі зі ЗМІ та громадськістю ДСНС України в Донецькій області Віктор Серомах спростував інформацію про пожежу на меткомбінаті.
– Станом на 20.00 ніякої пожежі немає, це технологічний процес, – сказав він.
Згідно з повідомленнями у соціальних мережах, вогонь видно з різних районів міста.
– Вогонь і стовп диму над МК Азовсталь, – підписав відео маріупольський сайт.
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Ще одне відео виклав користувач Дмитро Чичера.
– На Азовсталі щось відбувається, – підписав він опубліковані кадри.
Нагадаємо, на Львівщині сталася пожежа на заводі Майола.
Джерело: 0629.com.ua, Українська правда