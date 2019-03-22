Сегодня по Украине пронесся ураган, который привел к повреждению авто, домов и образованию пробок.
Погодный апокалипсис пронесся по Чернигову. Он продолжался всего лишь несколько минут, но за это время успел наделать много беды. Сейчас по городу валяются поломанные деревья и билборды, дома остались без крыш.
– Черниговом пронесся ураган. Черниговский апокалипсис длился всего несколько минут, однако этого хватило, чтобы вызвать в городе коллапс, – пишет gorod.cn.ua.
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В Суммах тоже бушевала непогода. Там пронесся ураганный ветер с ливнем, градом и грозой. Град при этом был размером с горошину. Ураган длился около 20 минут.
Стихия добралась и до города Глухов Сумской области. Там ветер ломал зонты и сносил рекламные плакаты.
Сильный дождь с градом накрыл Полтаву. До конца дня по области и городу Полтава ожидается гроза. Горожан предупреждают об опасности первого уровня.
В Киеве и области вновь поднялся ветер, он ломал деревья. Они падали на припаркованные машины.
Кстати, Факты ICTV писали, что делать, если на ваше авто упало дерево.
Фото: gorod.cn.ua; Киев оперативний