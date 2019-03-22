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Факты / Происшествия

Град размером с горох и ураган: в Украине ветер срывал крыши и крушил авто

Сегодня по Украине пронесся ураган, который привел к повреждению авто, домов и образованию пробок.

Град размером с горох и ураган: в Украине ветер срывал крыши и крушил авто

Погодный апокалипсис пронесся по Чернигову. Он продолжался всего лишь несколько минут, но за это время успел наделать много беды. Сейчас по городу валяются поломанные деревья и билборды, дома остались без крыш.

– Черниговом пронесся ураган. Черниговский апокалипсис длился всего несколько минут, однако этого хватило, чтобы вызвать в городе коллапс, – пишет gorod.cn.ua.

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Град размером с горох и ураган: в Украине ветер срывал крыши и крушил авто / 5 фотографий

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В Суммах тоже бушевала непогода. Там пронесся ураганный ветер с ливнем, градом и грозой. Град при этом был размером с горошину. Ураган длился около 20 минут.

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Стихия добралась и до города Глухов Сумской области. Там ветер ломал зонты и сносил рекламные плакаты.

Сильный дождь с градом накрыл Полтаву. До конца дня по области и городу Полтава ожидается гроза. Горожан предупреждают об опасности первого уровня.

В Киеве и области вновь поднялся ветер, он ломал деревья. Они падали на припаркованные машины.

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Град размером с горох и ураган: в Украине ветер срывал крыши и крушил авто / 4 фотографии

Кстати, Факты ICTV писали, что делать, если на ваше авто упало дерево.

Фото: gorod.cn.uaКиев оперативний

Источник: УНИАН

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