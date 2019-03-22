Сьогодні по Україні пронісся ураган, який призвів до пошкодження авто, будинків і утворення заторів.

Погодний апокаліпсис пронісся Черніговом. Він тривав всього лише декілька хвилин, але за цей час встиг наробити багато лиха. Зараз містом валяються поламані дерева та білборди, будинки залишилися без дахів.

– Черніговом пронісся ураган. Чернігівський апокаліпсис тривав всього декілька хвилин, однак цього вистачило, щоб викликати у місті колапс, – пише gorod.cn.ua.





















Град розміром з горох і ураган: в Україні вітер зривав дахи і трощив авто / 5 фотографий

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У Сумах теж вирувала негода. Там пронісся ураганний вітер зі зливою, градом і грозою. Град при цьому був розміром з горошину. Ураган тривав близько 20 хвилин.

Стихія добралася і до міста Глухів Сумської області. Там вітер ламав парасолі і зносив рекламні плакати.

Сильний дощ з градом накрив Полтаву. До кінця дня по області та місту Полтава очікується гроза. Городян попереджають про небезпеку першого рівня.

У Києві та області знову піднявся вітер, він ламає дерева. Вони падають на припарковані машини.

















Град розміром з горох і ураган: в Україні вітер зривав дахи і трощив авто / 4 фотографии

До речі, Факти ICTV писали, що робити, якщо на ваше авто впало дерево.

Фото: gorod.cn.ua; Київ Оперативний