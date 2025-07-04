Есть ли штраф за езду на авто без глушителя в Украине в 2025 году

Вопрос запрета езды на авто без глушителя стал особенно актуальным во время войны. Транспортные средства, особенно мопеды, на значительной скорости издают звуки, которые похожи на взрывы, движение ударных дронов Shahed, выстрелы и даже прилеты.

В ночь на 4 июля, когда состоялась очередная массированная атака России на столицу Украины, начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко обратил внимание на то, что город снова “терроризировали” водители на мотоциклах и авто с громким выхлопом.

Штраф за езду без глушителя — предусмотрен ли в Украине

По состоянию на начало июля 2025 года действующее законодательство еще не содержит штрафа за езду на авто без глушителя.

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В Верховной Раде почти два года назад зарегистрировали законопроект № 9564 от 8 августа 2023 года, которым предлагалось ввести определенные санкции за езду без глушителя в Украине:

за первое нарушение — штраф 17 тыс. грн;

за повторное нарушение в течение года — штраф 34 тыс. грн и временное лишение водительских прав (от трех до шести месяцев).

Однако на практике до сих пор не утвержден Проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усовершенствования административной ответственности за управление или эксплуатацию транспортных средств с превышением допустимого уровня шума.

— До некоторых все еще тяжело доходит, что мы живем в стране в войне. И что нужно уважать тех, кто рядом. Значит, будем бороться соответствующими методами: усиливать контроль и ускорять поиск решений этой проблемы на других уровнях, — анонсировал Тимур Ткаченко.

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