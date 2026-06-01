В Укрэнерго сообщили, будут ли отключения света 2 июня
Во вторник, 2 июня, в Украине не будут применяться графики отключения электроэнергии.
Об этом сообщает Укрэнерго.
Графики отключения света – будут ли введены
— Завтра, во вторник, применение мер ограничения не планируется, — говорится в сообщении.
В Укрэнерго советуют перенести энергоемкие процессы на дневное время – с 11:00 до 15:00.
В то же время в вечерние часы, с 18:00 до 22:00, стоит ограничить использование мощных электроприборов.
Напомним, по состоянию на утро 1 июня в результате российских дроновых и артиллерийских ударов по объектам гражданской энергетической инфраструктуры ьыли введены отключения электроэнергии в Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Житомирской областях.
В регионах, где это позволяла ситуация с безопасностью, были проведены аварийно-восстановительные работы.
Уровень потребления электроэнергии остается типичным для сезона, отметили в Укрэнерго.
По состоянию на 9:30 1 июня он был на уровне предыдущего рабочего дня, пятницы, 29 мая.