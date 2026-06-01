Во вторник, 2 июня, в Украине не будут применяться графики отключения электроэнергии.

Об этом сообщает Укрэнерго.

— Завтра, во вторник, применение мер ограничения не планируется, — говорится в сообщении.

В Укрэнерго советуют перенести энергоемкие процессы на дневное время – с 11:00 до 15:00.

В то же время в вечерние часы, с 18:00 до 22:00, стоит ограничить использование мощных электроприборов.

Напомним, по состоянию на утро 1 июня в результате российских дроновых и артиллерийских ударов по объектам гражданской энергетической инфраструктуры ьыли введены отключения электроэнергии в Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Житомирской областях.

В регионах, где это позволяла ситуация с безопасностью, были проведены аварийно-восстановительные работы.

Уровень потребления электроэнергии остается типичным для сезона, отметили в Укрэнерго.

По состоянию на 9:30 1 июня он был на уровне предыдущего рабочего дня, пятницы, 29 мая.

