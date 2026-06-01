Переговорный процесс с Россией не зашел в глухой угол. Работа над достижением мира продолжается, хотя значительная ее часть проходит непублично.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов во время международного форума Архитектура безопасности.

— Что касается переговорного процесса: я никогда не говорил, что он в глухом углу и продолжаю придерживаться этого мнения. Определенные процессы продолжаются, … они, скажем так, не совсем публичные, — сказал руководитель ОП.

Буданов отметил, что на высшем уровне в переговорах действительно наблюдается определенная пауза, однако технические консультации не прекращались.

По словам главы Офиса президента, подтверждением этого является проведение обменов пленными.

— Что касается того, хочет ли Россия мира — не знаю, думаю, что не сильно хочет. А вот если поставить вопрос, будет ли она готова к определенным действиям в ближайшее время, я думаю, что сейчас как никогда перспективы эти появились. Поэтому я верю в этот процесс, несмотря ни на что, — подчеркнул руководитель ОП.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что необходимо найти дипломатический путь и начать переговоры с РФ до наступления следующей зимы.

Президент отметил, что с декабря 2025 года Россия начала терять инициативу на поле боя. Именно поэтому, по мнению Зеленского, сейчас существует “окно для переговоров”.

С начала 2026 года Украина и Россия при посредничестве США провели несколько раундов переговоров.

Однако после того, как встал вопрос о встрече на высшем уровне, переговорный процесс замедлился.

