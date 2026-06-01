За январь-май Силы обороны поразили 15 НПЗ противника. Выведены из строя почти 40% мощностей первичной переработки нефти в России.

Об этом заявил в вечернем обращении в понедельник, 1 июня, президент Владимир Зеленский.

Зеленский о потерях нефтеперерабатывающей отрасли РФ

— План наших дальнобойных санкций выполняется шаг за шагом. За январь – май этого года наши воины смогли поразить 15 российских НПЗ. Это существенно, — отметил глава государства.

Зеленский добавил, что сейчас действуют российские ограничения на экспорт авиационного топлива и бензина. Также рассматривается возможность введения запрета на вывоз дизельного топлива.

Сейчас смотрят

— Для страны, которую еще совсем недавно называли бензоколонкой, потерять даже это – значительная история, значительная потеря. Почти 40% первичной переработки нефти в России по состоянию на май выведены из строя, — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что сейчас ВСУ имеют возможность бить по военной логистике россиян вглубь временно оккупированной территории.

По его словам, на юге и востоке Украины для врага почти не осталось безопасных маршрутов.

— Еще одно доказательство того, что спокойных времен для оккупанта на нашей земле не будет, — подчеркнул Зеленский.

Это уже проявляется в дефицитах, подчеркнул президент. Речь идет о нехватке топлива в Крыму и других временно оккупированных РФ территориях.

Напомним, Владимир Зеленский подтвердил, что Силы обороны нанесли удар по нефтебазе в городе Армавир Краснодарского края РФ, которая расположена примерно в 500 км от государственной границы Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.