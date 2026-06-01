Россия испытывает все больше трудностей с пополнением личного состава, необходимого для продолжения войны против Украины.

Существующие темпы рекрутинга не позволяют полностью компенсировать потери армии РФ на поле боя.

Об этом во время международного форума Архитектура безопасности заявил представитель ГУР Министерства обороны Андрей Юсов, пишет РБК-Украина.

По его словам, рекрутинговая кампания и мобилизационные мероприятия в России продолжаются непрерывно с начала полномасштабного вторжения и не прекращаются до сих пор.

Враг также пытается привлекать иностранных наемников и усиливает работу в сфере мобилизации внутри страны.

Юсов подчеркнул, что потребность в привлечении новых людей прежде всего связана с необходимостью компенсировать потери на фронте.

— Для чего им новые люди — это логично, потери нужно компенсировать. Масштабы рекрутинга едва покрывают потери на поле боя, — пояснил представитель ГУР.

Он добавил, что кадровая проблема становится все более серьезным вызовом для президента РФ Владимира Путина и российских оккупационных войск.

— Безусловно, для Путина и оккупационной армии это дополнительные вызовы, и они ищут решение этой проблемы. Уже недостаточно просто мобилизовать условно штрафников и алиментщиков. Такой кризис для Путина нарастает, и очевидно, что они будут принимать дополнительные меры, — добавил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что по итогам апреля потери российской армии превысили 35 тыс. оккупантов.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил 20 мая, что с начала 2026 года общие потери российских войск превысили 141,5 тыс. человек, из них болкк 83 тыс. — безвозвратные потери.

Одной из главных причин роста потерь РФ является повышение эффективности действий украинских военных с применением беспилотников.

Дроны позволяют наносить удары по российским логистическим маршрутам, штабам и местам концентрации личного состава, а также контролировать ключевые пути передвижения противника.

