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В Польше BMW влетело в пешеходов – погибли три украинца

На юго-западе Польши произошло ДТП, в результате которого погибли три украинца.

В Польше BMW влетело в пешеходов – погибли три украинца

В Нижней Силезии легковик BMW въехал в пешеходов, которые шли посреди проезжей части. Всего авто сбило пятерых пешеходов, трое из них погибли на месте – 18-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 24 и 25 лет. Все трое были украинцами.

По словам пресс-секретаря штаба повятской полиции в Болеславце Анны Кублик-Росцишевской, группа шла по несоответствующей полосе движения.

Водитель авто не был в состоянии алкогольного опьянения.

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К слову, возле королевского замка на Вавеле в Кракове (Польша) произошел оползень, который привел к смерти 45-летнего украинца.

Источник: Onet

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