На південному заході Польщі сталася ДТП, у результаті якої загинули три українці.
У Нижній Сілезії легковик BMW в’їхав у пішоходів, які йшли посеред проїжджої частини. Всього авто збило п’ятьох пішоходів, троє з них загинули на місці – 18-річна жінка і двоє чоловіків у віці 24 і 25 років. Всі троє були українцями.
За словами прес-секретаря штабу поліції у Болеславці Анни Кублик-Росцішевскої, група йшла невідповідною смугою руху.
Водій авто не був у стані алкогольного сп’яніння.
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До речі, біля королівського замку на Вавелі в Кракові (Польща) стався зсув ґрунту, який призвів до смерті 45-річного українця.
Джерело: Onet
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