На південному заході Польщі сталася ДТП, у результаті якої загинули три українці.

У Нижній Сілезії легковик BMW в’їхав у пішоходів, які йшли посеред проїжджої частини. Всього авто збило п’ятьох пішоходів, троє з них загинули на місці – 18-річна жінка і двоє чоловіків у віці 24 і 25 років. Всі троє були українцями.

За словами прес-секретаря штабу поліції у Болеславці Анни Кублик-Росцішевскої, група йшла невідповідною смугою руху.

Водій авто не був у стані алкогольного сп’яніння.

Читайте: В Італії у ДТП загинув українець

До речі, біля королівського замку на Вавелі в Кракові (Польща) стався зсув ґрунту, який призвів до смерті 45-річного українця.

Джерело: Onet