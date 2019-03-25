PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Под Одессой пьяный водитель сбил пятилетнего мальчика на велосипеде

В селе Новогригорьевка Одесской области среди бела дня водитель ВАЗа сбил на обочине пятилетнего мальчика, который ехал на велосипеде.

Під Одесою п’яний водій збив п’ятирічного хлопчика на велосипеді

Мужчина не справился с управлением, он сбил ребенка и поехал дальше.

Мальчика в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в одну из одесских больниц.

С помощью свидетелей полицейские установили марку машины и направление его передвижения.

Читайте: В Италии в ДТП погиб украинец

28-летнего водителя задержали в его родном селе в соседнем районе.

Экспертиза подтвердила, что он был пьян.

Возбуждено дело по ч. 2 ст. 286 УКУ – Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Напомним, 21 марта в Киеве водитель маршрутки №155 проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил трех женщин на пешеходном переходе. Он заявил, что у автобуса отказали тормоза. Во время ДТП он был трезв.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Шамиль Гаджиев и Виктория Кравченко: в ДТП в Одессе погибли дети бизнесменов
В Польше BMW влетело в пешеходов – погибли три украинца
Под Одессой на ворота частного дома повесили гранату
Виновника ДТП на Дорогожичах суд посадил под домашний арест
Сбил троих девушек: в Киеве устроили самосуд над водителем маршрутки
ДТП в Полтаве: как бизнес-вумен, сбившая насмерть ребенка, избегает ответственности
Под Николаевом нашли тело главы сельсовета с огнестрельным ранением
На трассе Киев-Чоп авто влетело в стадо диких кабанов
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка