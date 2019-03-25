В селе Новогригорьевка Одесской области среди бела дня водитель ВАЗа сбил на обочине пятилетнего мальчика, который ехал на велосипеде.

Мужчина не справился с управлением, он сбил ребенка и поехал дальше.

Мальчика в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в одну из одесских больниц.

С помощью свидетелей полицейские установили марку машины и направление его передвижения.

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28-летнего водителя задержали в его родном селе в соседнем районе.

Экспертиза подтвердила, что он был пьян.

Возбуждено дело по ч. 2 ст. 286 УКУ – Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Напомним, 21 марта в Киеве водитель маршрутки №155 проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил трех женщин на пешеходном переходе. Он заявил, что у автобуса отказали тормоза. Во время ДТП он был трезв.