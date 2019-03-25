У селі Новогригорівка Одеської області серед білого дня водій ВАЗу збив на узбіччі п’ятирічного хлопчика, який їхав на велосипеді.

Чоловік не впорався з керуванням, він збив дитину і поїхав далі.

Хлопчика у вкрай важкому стані госпіталізували до однієї з одеських лікарень.

За допомогою свідків поліцейські встановили марку машини та напрямок його пересування.

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28-річного водія затримали у його рідному селі у сусідньому районі.

Експертиза підтвердила, що він був п’яний.

Порушено справу за ч. 2 ст. 286 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Нагадаємо, 21 березня у Києві водій маршрутки №155 проїхав на заборонний сигнал світлофора і збив трьох жінок на пішохідному переході. Він заявив, що в автобуса відмовили гальма. Під час ДТП він був тверезий.