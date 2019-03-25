В центре Киева пьяные подростки украли алкоголь из супермаркета и устроили драку с сотрудниками.

В центре Киева пьяные подростки устроили драку с сотрудниками супермаркета BILLA.

Инцидент начался, когда молодые люди позволили себе открыть в магазине еще не купленное пиво и начать его пить. К тому же они сделали это в то время, когда алкоголь продавать уже запрещено.

Проигнорировав призыв кассиров расплатится за товар, подростки попытались сбежать. Догнавшие их сотрудники попытались задержать парней до приезда патрульных.

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Драку, которая продлилась 15 минут, остановил патруль, проезжавший мимо. Двоих дебоширов удалось задержать, один из них сбежал.

Напомним, в Киеве пьяный полицейский напал с ножом на патрульного.

Источник: Информатор