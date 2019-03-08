PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

В Одессе произошла массовая драка с поножовщиной – шестеро пострадавших

В центре Одессы возле одного из клубов произошла массовая драка.

Ніж

В центре Одессы, недалеко от одного из клубов, произошла массовая драка с поножовщиной, в результате которой пострадали шесть человек.

Один из участников драки находится в тяжелом состоянии. Четырех пострадавших госпитализировали, а двое получили первую медицинскую помощь на месте происшествия.

По информации СМИ, участниками драки были представители различных этнических групп, которые посещали клуб.

По факту драки открыто уголовное производство по признакам ч.3 ст.15, ч.2 п.1 ст.115 УК Украины (покушение на умышленное убийство двух или более лиц).

Читайте: Смертельное ДТП в Киевской области: погибли 5 человек

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

К слову, в Киеве пьяный полицейский напал с ножом на патрульного.

Джерело: Нацполіція

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Будівництво злітно-посадкової смуги Одеського аеропорту здійснюється за графіком
Черги і бійки: в Китаї ажіотаж через чашки у формі котячої лапи
Гуляли всією областю: в Одесі масштабно відзначили 87-річчя регіону
Сильна кровотеча і шок: в Одесі через помилку лікаря померла жінка
У Хмельницькій області троє чоловіків забили до смерті буйного сусіда
У порт Одеси зайшов американський есмінець Donald Cook
Смертельна ДТП в Одесі: авто в’їхало в електроопору
У воду витекло дизельне пальне. Чому на одеському пляжі досі стоїть напівзатоплений буксир
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка